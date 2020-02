OM : La légende Michel Platini a recalé Marseille !

Dans : OM.

Ancien président de l’UEFA désormais âgé de 64 ans, Michel Platini était dans les années 1980 l’un des meilleurs joueurs de la planète.

Et pour preuve, l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France a remporté le Ballon d’Or à trois reprises : en 1983, en 1984 et en 1985. Et durant ses heures de gloire, Michel Platini aurait pu jouer à l’Olympique de Marseille. Effectivement, l’ancien n°10 de l’ASSE a été directement contacté par Bernard Tapie pour rejoindre les rangs de l’Olympique de Marseille, comme l’ancien dirigeant de l’UEFA l’a indiqué dans les colonnes du Journal du Dimanche. Finalement, l’opération ne s’est jamais conclue alors que Michel Platini figurait également dans le viseur du FC Barcelone.

« J’avais des propositions de Barcelone et de Marseille ; Bernard Tapie m’avait demandé de venir. Un jour, l’Avocat (Giovanni Agnelli, le propriétaire du club et de la Fiat, ndlr) m’invite chez lui. On fait le tour de sa propriété et il m’interpelle : C’est sur tu arrêtes ? Tu ne veux pas resigner ? Tu ne vas pas dans un autre club, hein ?" Je lui ai assuré que non. Il m’a proposé de travailler avec lui, je lui ai dit : non je rentre au port. Je suis rentré au port » explique Michel Platini, dont le transfert à l’Olympique de Marseille, l’un des plus grands clubs français de l’époque, aurait fait beaucoup de bruit. Finalement, Michel Platini n’aura évolué que dans trois clubs durant sa riche carrière : Nancy (127 buts), Saint-Etienne (82 buts) et bien évidemment la Juventus Turin (104 buts), où il a terminé sa carrière en 1987.