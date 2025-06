OM ‍: La Juventus prépare son assaut pour Balerdi

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Marseille reste sous pression concernant Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin est fortement convoité par la Juventus qui en fait sa priorité au mercato. La fenêtre de tir des Turinois se rapproche.

Fort d'une belle saison et d'un statut de leader à l'OM, Leonardo Balerdi s'est fait un nom sur la scène européenne. L'Argentin fait partie des défenseurs centraux les plus cotés du moment et suscite la convoitise de plusieurs gros clubs. La Juventus est sans doute son principal prétendant au mercato. La Vieille Dame a besoin de retrouver une forte assise défensive pour jouer à nouveau le titre en Serie A. A 26 ans, Balerdi ferait un patron de défense idéal. La Juve compte sur son entraîneur Igor Tudor pour séduire définitivement un joueur qu'il a côtoyé à Marseille pendant la saison 2022-2023.

Un échange peut tout changer pour Balerdi

Outre le joueur, il faudra aussi faire plier l'Olympique de Marseille. Une tâche peu aisée quand on sait que Pablo Longoria avait annoncé son intention de réclamer au moins 40 millions d'euros pour Leonardo Balerdi. Néanmoins, la Juventus croît plus que jamais débloquer le dossier selon le site italien Tuttomercatoweb. Un enthousiasme qui trouve son origine dans le mercato marseillais. Facundo Medina est annoncé tout proche de la Canebière et un possible échange Ismaël Koné-Evan N'Dicka avec la Roma a pris forme ces derniers jours.

OM : La Roma veut Koné, Beye se fait trahir https://t.co/gPDht06j7P — Foot01.com (@Foot01_com) June 28, 2025

Deux mouvements qui ouvriraient clairement la porte à un départ de Balerdi pour Turin. Le temps joue en faveur de la Juventus qui pourrait récupérer plusieurs millions d'euros précieux avec le Mondial des clubs. Une qualification contre le Real Madrid en huitième de finale et une aventure prolongée aux Etats-Unis garantiraient à la Juventus la somme attendue par Pablo Longoria pour son défenseur argentin.