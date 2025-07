OM ‍: La Juve se moque de Marseille, Weah est écoeuré

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Outre Paixao, l'Olympique de Marseille a trainé sur le dossier Timothy Weah. L'attaquant américain est séduit par le projet phocéen, mais la Juventus se montre toujours plus exigeante sur le plan financier.

L'Olympique de Marseille a été très ambitieux dans le choix de ses cibles au mercato. Cependant, la vitesse d'exécution n'est pas à la hauteur des attentes. Les Phocéens n'ont pas réussi à conclure plusieurs dossiers chauds comme Igor Paixao et Timothy Weah. Si le Brésilien semble parti pour filer à Leeds, l'espoir est là pour l'Américain. Pas toujours titulaire à la Juventus, l'ancien parisien et lillois est séduit par l'offre marseillaise. Plus que jamais, il veut fouler la pelouse du Vélodrome avec le maillot de l'OM sur le dos. Mais, la Juve ne l'entend pas forcément de cette oreille.

La Juve augmente le prix de Weah

Si le courant passe bien entre le joueur et Marseille, ce n'est pas le cas entre les Bianconeri et le club présidé par Pablo Longoria. L'accord financier pour le transfert est loin d'être trouvé entre les deux directions. La Juventus réclamait 15 millions d'euros au départ mais l'OM optait pour un prêt avec option d'achat. Les formations anglaises, notamment Nottingham Forest, se sont alignées sur le prix réclamé par les Turinois. Marseille a du s'adapter et consent désormais à lâcher cette somme. Mais, la Juventus a augmenté son tarif pour les Olympiens selon le journaliste de Calciomercato Daniele Longo.

Tensione Marsiglia-Juventus per Weah: il club 🇫🇷 ha messo sul piatto 15 milioni di euro, gli stessi dell’accordo con il Nottingham Forest. Ma ora Comolli chiede 20 milioni. Timothy deluso, vuole fortemente giocare al Velodrome nella prossima stagione. Agenti al lavoro — Daniele Longo (@86_longo) July 26, 2025

« Tensions entre Marseille et la Juventus au sujet de Weah : le club a proposé 15 millions d'euros, soit le même montant que l' accord avec Nottingham Forest. Mais Comolli (directeur général de la Juventus) exige désormais 20 millions. Timothy est déçu et souhaite vivement jouer au Vélodrome la saison prochaine. Ses agents travaillent en ce sens », a t-il écrit sur X. La voracité turinoise est finalement logique au vu de la concurrence fournie sur Weah. Pour ne pas subir un nouvel affront au mercato, l'OM espère désormais que la volonté de l'attaquant américain sera suffisamment forte pour faire plier la Vieille Dame.