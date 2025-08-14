OM ‍: La grande annonce de De Zerbi sur le mercato ‍!

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

A l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas terminé son mercato. En tout cas, Roberto De Zerbi s'attend encore à plusieurs changements dans son effectif.

Avec la qualification pour la prochaine Ligue des champions dûment acquise en terminant dauphin du Paris Saint-Germain la saison dernière, l'Olympique de Marseille va devoir jouer sur plusieurs tableaux. Pour éviter la débandade, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de renforcer leur effectif, pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien aura besoin d'un groupe plus fourni afin de pouvoir créer une rotation aussi saine que concurrentielle. Heureusement, de nombreux joueurs ont fait leur arrivée dans l'effectif depuis le début de l'été, tandis que d'autres, qui n'avaient plus leur place à Marseille, sont partis. En conférence de presse, le coach phocéen a en tout cas confirmé que le mercato n'était pas terminé.

« On attend encore, car le mercato n'est pas fini »

Lookman à vendre, l'OM se tient prêt https://t.co/J1WDzMyTIv — Foot01.com (@Foot01_com) August 14, 2025

« Est-ce que j'ai un effectif renforcé pour cette saison ? On est plus compétitif, je pense. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'apporte mais qu'on attribue au club. Cette année, il y aura plus de matchs. Les rencontres seront plus proches. On devra bien gérer les temps et les charges de travail pour éviter qu'il y ait trop de blessés. Il y aura des blessures, c'est normal, ça arrive dans tous les clubs d'Europe. Mais on attend encore, car le mercato n'est pas fini. Que ce soit pour les arrivées ou pour les départs, on attend encore. En tout cas, à l'heure actuelle, je suis très content de mon équipe », a déclaré Roberto De Zerbi face aux journalistes.

Ce dernier n'a d'ailleurs pas voulu commenter la rumeur Edon Zhegrova. « Ce n’est pas un de mes joueurs. Je ne peux pas en parler. C’est un joueur fort, mais on le savait déjà tous. S’il devient un joueur de l’OM, je vous donnerai mon avis », a-t-il conclu au sujet du mercato phocéen. Une chose est sûre, il va y avoir du mouvement à la Commanderie jusqu'à la fin du mois d'août.