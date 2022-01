OM : La fusée belge dans la cible de Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille s'est montré actif lors de ce mercato d'hiver, mais Pablo Longoria pourrait aller cherche en Belgique un attaquant très prometteur.

Les spécialistes du football belge le connaissent puisqu’il brille sous le maillot d’Anderlecht au point d’intégrer l’équipe de Belgique Espoirs, Francis Amuzu, l’ailier droit de 22 ans du RSCA, a une cote qui monte. Au point même que le quotidien La Dernière Heure affirme que plusieurs clubs seraient très attentifs aux performances de l’attaquant, et notamment l’Olympique de Marseille. Même si le club phocéen est bien armé, Amuzu pourrait être un nouveau pari de Pablo Longoria, plutôt dans l’optique du prochain mercato estival. Amuzu pourrait être cédé par son club, mais pour cela l’OM devra probablement investir près de 6 millions d’euros, Anderlecht étant gourmand dans ce dossier. En échange de cette somme, le président de Marseille s’offrira un renfort offensif à même d’apporter un vrai plus à son effectif comme l’explique, sur Le Phocéen, Romain Van der Pluym, journaliste pour le quotidien belge qui a révélé cet intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’ailier belge.

36km/h, l'OM peut faire signer le joueur le plus rapide de Belgique

🤩 | Francis Amuzu qui est là quand on a besoin de lui ! 👊 #CLUAND pic.twitter.com/i1iOd3ZzAB — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 19, 2021

Sur le site spécialisé, le journaliste de La Dernière Heure vante les qualités de Francis Amuzu, et surtout sa pointe de vitesse à même de déborder les défenses les plus solides. « Il est probablement le joueur le plus rapide du championnat belge. On a même relevé des pointes à 36 km/h, c’est ce qu'on appelle une flèche. Il a aussi un excellent dribble, mais a encore du mal à prendre la bonne décision par la suite. C'est un petit problème psychologique qu'il est en train d'améliorer cette saison (...) Il reste un grand espoir au vu de sa vitesse, et il peut faire des ravages dans une équipe qui joue la profondeur. Son agent est persuadé qu'il va atterrir dans un grand club, parce qu'il a justement cette vitesse que très peu de joueurs sont capables d'atteindre », explique Romain Van de Pluym, qui ne voit pas Amuzu partir lors de ce mercato d’hiver. Dans ce dossier, l’Olympique de Marseille ne serait pas le seul club de Ligue 1 à suivre l’attaquant belge puisque l’OGC Nice serait également sur le coup.