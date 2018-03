OM : La finale d’Europa League se joue à Lyon ? Intéressant

Dans : OM, Europa League, OL.

De plus en plus convaincants, les Marseillais dans cette Europa League. Après une phase de poule tout de même bien délicate, l’accélération a été perceptible face à Braga, puis très nette contre Bilbao, face à qui l’OM n’a jamais tremblé. De quoi ouvrir l’appétit alors que c’est le RB Leipzig qui se présentera en quart de finale, courant avril. Conscient qu’arriver à ce niveau donnait forcément des idées pour la suite de l’épreuve, Andoni Zubizarreta a évoqué cette confrontation avec le très solide club allemand, tout en glissant qu’il avait bien remarqué que la finale de l’épreuve se jouerait à Lyon, non loin de là.

« Leipzig est une équipe qui joue très bien, une équipe offensive avec une idée sur le jeu intéressante. On va aussi attaquer, on va jouer l’aller chez eux. On est content d’être en quart en étant le dernier représentant du football français. On est bien, l’équipe a fait un super match face à Bilbao. On a retrouvé du jeu, on a marqué des buts. On va jouer face à Lyon dimanche et après on verra pour cette partie finale de la saison. La finale se joue à Lyon, ce n’est pas loin de chez nous, c’est intéressant. On va faire match après match… », a expliqué le dirigeant basque à bein SPORTS. De quoi promettre une belle fin de saison à l’OM, et pourquoi pas un ou deux jolis cadeaux à la fin ?