OM ‍: La FFF a envoyé Jérémy Stinat à l'abattoir

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La colère est grande côté marseillais après le match à Auxerre samedi soir. Battu 3-0 par l'AJA, l'OM s'est plaint des décisions de M.Stinat. Après les polémiques sur sa nomination pour le match, l'arbitre devait-il s'occuper de ce Auxerre-Marseille ?

L'Olympique de Marseille a décidément beaucoup de mal avec l'arbitrage français cette saison. La tension est encore montée d'un cran samedi soir à Auxerre. Battu 3-0 par l'AJA, le club phocéen n'a pas digéré certaines décisions de l'arbitre Jérémy Stinat. Dans le viseur des dirigeants marseillais, l'exclusion de Derek Cornelius en seconde période pour un deuxième jaune après un coup jugé involontaire sur Hamed Junior Traoré. De plus, on réclamait un penalty sur Quentin Merlin juste avant la mi-temps. Roberto de Zerbi et Fabrizio Ravanelli sont montés au front mais c'est Pablo Longoria qui est allé le plus loin. Le président de l'OM a lâché le mot « corruption » pour qualifier la prestation arbitrale.

Désigner M.Stinat pour le match était-il sensé ?

Cette sortie a fait immédiatement polémique. Elle met surtout en lumière la défiance du club marseillais envers l'arbitrage et notamment envers Jérémy Stinat. La nomination de l'officiel a été dénoncée par l'OM depuis plusieurs jours. M.Stinat était le quatrième arbitre lors de Marseille-Lille en coupe de France. Il avait exclu Medhi Benatia avant de contribuer à la lourde suspension du directeur sportif olympien. Certains supporters n'hésitent pas à le qualifier d'anti-OM. Un contexte difficile qui rend sa nomination d'autant plus incompréhensible pour Damien Perquis.

🎙️ @PerquisDamien s'interroge sur le choix de l'arbitre de la rencontre AJA-OM.



"Pourquoi avoir mis Stinat sur ce match-là avec toutes les histoires qu'il y a eu autour de lui ?" pic.twitter.com/wwwtcEqSUO — After Foot RMC (@AfterRMC) February 22, 2025

« Moi le premier débat que je mets c’est pourquoi avoir mis Stinat avec toutes les histoires qu’il y a eu autour de cet arbitre, pourquoi l’avoir mis sur ce match-là ? », a analysé l'ancien défenseur polonais sur RMC. Malheureusement, la ligne de conduite de la commission fédérale de l'arbitrage n'est pas claire sur ce point. Interrogé par l'Equipe en 2023, le responsable de l'époque Stéphane Lannoy avait donné sa vision pour ce cas de figure. « S'il y a eu des tensions, il est inutile de remettre tout de suite l'arbitre avec ce club-là, et on essaiera de le redésigner avec cette équipe d'abord à l'extérieur », avait-il indiqué. Le OM-LOSC polémique a eu lieu il y a à peine plus d'un mois.