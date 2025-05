OM : La « Farmers league » est trop dure, un attaquant en danger !

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Arrivé l'été dernier en prêt avec option d'achat obligatoire, Jonathan Rowe n'a pas complètement convaincu sa direction et son entraineur. Dans une récente interview, il avoue avoir été très surpris du niveau du championnat de France de Ligue 1.

Recruté lors du mercato estival 2024, Jonathan Rowe débarquait à l'Olympique de Marseille avec une valise pleine de promesses. L'ailier britannique sortait d'une excellente saison avec Norwich (13 buts, 3 passes décisives) et avait tout pour s'éclater au Vélodrome. Mais une saison plus tard, la réalité est tout autre. Auteur de seulement 3 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, dans un effectif qui a inscrit 70 buts, Rowe a très largement déçu. Récemment, il confiait en conférence de presse qu'il comptait bien montrer aux supporters sa meilleure version la saison prochaine. Encore faut-il que l'OM ne le revende pas dans la foulée de son arrivée définitive sur la Canebière. Interrogé par Sports Boom à propos de sa saison passée à Marseille, il affirme avoir été surpris par le niveau élevé de la Ligue 1.

« La saison a été difficile, aucun match n'est facile »

« C'est sûr que ça a été une saison difficile pour moi, mais j'ai beaucoup appris cette saison. La concurrence est rude dans un club comme celui-ci. J'aimerais profiter du peu de temps dont je dispose pour avoir le plus d'impact possible. Je crois que je peux apporter beaucoup plus. La Ligue 1 ? Sur le terrain, tout le monde est physique et technique. C'est un véritable défi à chaque match. Je dirais que c'est beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais au départ. C'est un beau défi. Comme je l'ai dit, la saison a été difficile. Aucun match n'est facile. Que les adversaires soient en bas ou en haut du classement, chaque match est difficile, et tout peut arriver en 90 minutes. Nous nous sommes préparés dur toutes les semaines cette saison », a expliqué sans détours Jonathan Rowe.

Peut-être avait-il l'image d'une « Farmers League » beaucoup trop facile au moment de signer à l'OM. Quoi qu'il en soit, s'il n'est pas vendu d'ici là, il devra faire beaucoup mieux la saison prochaine. Que ce soit au niveau sportif, mais aussi par rapport à son comportement qui agace de plus en plus en interne.