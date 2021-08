OM : La DNCG bloque le prêt d’Harit

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Freiné par l’absence de ventes, Pablo Longoria a du retravailler les contours du prêt d’Amine Harit. Le président de l’OM a réussi à trouver un accord plus avantageux, notamment au niveau du salaire, pour éviter d’avoir à payer une trop grande partie et sortir du cadre fixé par la DNCG. Mais selon La Provence, ce prêt n’a pas été approuvé en raison de l’absence de ventes, qui était la condition obligatoire pour faire venir un nouveau joueur. Néanmoins, ce dossier sera étudié ce mercredi par le gendarme financier et en cas d’accord, alors l’arrivée de l’ancien nantais pourra être officialisée. Dans le cas contraire, le prêt tombera à l’eau et Amine Harit retournera à Schalke 04.