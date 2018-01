OM : La deuxième est la bonne, cet attaquant savoure sa revanche

Dans : OM, Ligue 1.

Plutôt bon cette saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Lucas Ocampos explique cependant pourquoi il manque de précision devant le but.

Si Florian Thauvin est bel et bien le meilleur buteur du club phocéen en Ligue 1, avec 10 buts au compteur, derrière, Clinton Njie, Morgan Sanson et Lucas Ocampos se partagent la deuxième place avec leurs six buts respectifs. Concernant l'ailier de 23 ans, cette saison 2017-2018 est déjà sa plus prolifique depuis son arrivée en Europe à Monaco il y a cinq ans et demi. Un signe qui démontre que l'OM a bien fait de le prêter successivement au Genoa puis au Milan AC l'an dernier, puisqu'il carbure, malgré le fait qu'il n'ait plus trouvé le chemin des filets depuis la victoire de Marseille contre l'ASSE en décembre dernier. Une disette expliquée par Ocampos.

« Je suis très content de la revanche que je suis en train de prendre à Marseille. J'ai une énorme envie de bien faire les choses. Je suis à 100 %, tout le temps. Après, c'est vrai que du coup je manque un peu de lucidité. C'est là où je dois m'améliorer techniquement. Maintenant, je sais que c'est mon style, je suis comme ça, je donne tout sur le terrain. Je laisserai tout à chaque fois pour l'OM, ça fait partie de mon style. Ça fait plusieurs années que je joue en professionnel, mais je n'ai que 23 ans. Tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau, tous les jours je travaille, mais je crois que cette année, j'ai beaucoup progressé par rapport aux années précédentes. Je suis plus régulier. Je peux encore progresser, c'est sûr, et je vais essayer de le faire. J'ai très envie de m'affirmer dans cette équipe, d'être décisif. Je travaille pour ça, c'est mon but d'aider l'équipe cette saison et je pense que j'y arriverai si je continue à travailler comme je le fais. J'aurai les résultats », a lancé, sur les ondes de RMC, Ocampos, qui espère donc remarquer des buts le plus rapidement possible à l'OM pour retrouver sa place de titulaire, et ainsi faire taire les critiques qui étaient nombreuses après son premier passage à l'OM.