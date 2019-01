OM : La défense de l'OM est une passoire, Rolando n'y comprend rien

Dans : OM, Ligue 1.

Questionné sur les soucis défensifs de l'Olympique de Marseille cette saison, Rolando n'a pas vraiment apporté de réponse.

Avec 29 buts encaissés lors de ses 19 premiers matchs de Ligue 1, le club phocéen a la sixième pire défense du championnat. Une statistique tout simplement indigne d'un candidat au podium. Mais cela résulte tout simplement d'une certaine fragilité au sein de la zone défensive. Si les latéraux ne sont pas irréprochables, à l'image d'Amavi, tout comme Mandanda dans la cage, la charnière centrale, elle, n'est pas exempt de tout reproche. Souvent fautifs sur les buts pris, les défenseurs centraux de l'OM ne rassurent pas, que ce soit Luiz Gustavo, Rami, Kamara, Caleta-Car ou Rolando. Une faiblesse que le Portugais de 33 ans a bien du mal à expliquer, malgré sa grande expérience.

« C’est difficile. Si on avait la solution, on aurait changé ça depuis longtemps. Certaines saisons, les choses se passent comme ça, tout se passe mal. Il y a beaucoup de changements. Je ne trouve pas d’excuses, on encaisse trop de buts, mais on a beaucoup de changements derrière. Ce n’est pas que le coach le veuille. Parfois, il le veut, parfois il est contraint. L’équipe doit bien défendre, mieux défendre, ce n’est pas que les 4 derrière, ni que le gardien. Je n’ai pas d’explications, ce sont des petits détails qui changent tout », a lancé, devant les médias, Rolando, qui dit sans le dire que le turn-over défensif opéré par Rudi Garcia ne favorise pas à stabiliser la défense de l'OM. En même temps, l'entraîneur olympien n'est pas vraiment aidé, entre les blessures des uns, et le faible niveau affiché par les autres...