OM ‍: La découverte de Longoria affole un cador de Premier League

Par Claude Dautel

Arrivé de Norwich l'été dernier sous forme de prêt avec une option d'achat levée par l'Olympique de Marseille, Jonathan Rowe est annoncé comme l'une des cibles prioritaires de Newcastle.

Formé chez The Canaries, Jonathan Rowe avait surpris tout le monde en quittant l'été dernier son club de toujours pour rejoindre l'OM. Alors qu'il n'avait que 21 ans, le jeune attaquant anglais avait choisi de rejoindre le club phocéen où Roberto De Zerbi le souhaitait. Un an plus tard, et même s'il a très rarement été titulaire, Jonathan Rowe a globalement donné satisfaction au club phocéen, Marseille payant 14 millions d'euros pour lever l'option d'achat en avril dernier. Cependant, Pablo Longoria serait déjà prêt à laisser partir le joueur anglais en échange d'un gros chèque. Et cela tombe bien, puisque ce lundi, au lendemain de la dernière journée de Premier League, le média anglais TBR Football annonce que Newcastle a fait de l'ailier marseillais une de ses priorités au prochain mercato, Eddie Howe voulant absolument faire venir Jonathan Rowe.

Newcastle veut jouer la Ligue des champions avec Rowe

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions grâce à sa cinquième place au classement, Newcastle souhaite se renforcer pour franchir la première phase de la C1 et c'est dans ce cadre que le joueur de l'OM est indiqué comme étant une cible des Magpies. Giuseppe Labellarte, journaliste pour TBR Football, rappelle que le club anglais va toucher le pactole grâce à sa qualification pour la LDC, et que le manager de Newcastle souhaite en dépenser une partie pour renforcer son équipe, notamment en réussissant à faire revenir Jonathan Rowe en Premier League. « Rowe a réalisé une très bonne saison à Marseille sous la direction de Roberto De Zerbi – mais il pourrait maintenant retourner outre-Manche. TBR Football a appris que Rowe était une cible pour Newcastle avant son transfert en France et c'est un joueur que Howe apprécie énormément. Howe cherche désormais à ajouter quelques options d'attaquant supplémentaires à son équipe cet été », précise le journaliste, qui explique que Newcastle appréciait également Luis Henrique, mais que c'est bien Jonathan Rowe qui était son choix numéro 1.

Reste que les Mapgies vont devoir faire une belle offre à Pablo Longoria et Medhi Benatia pour convaincre les dirigeants de l'OM de laisser partir un attaquant qui, sans être génial, a plutôt fait le boulot lorsque l'entraîneur italien de Marseille a fait appel à lui.