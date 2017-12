OM : La confidence bouleversante de Luiz Gustavo sur OM-PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Auteur du premier but de l'Olympique de Marseille contre le PSG, lors du fameux 2-2 au Vélodrome, Luiz Gustavo ne l'avait jamais dit à personne, mais c'est dans des conditions mentales très perturbantes qu'il a disputé cette rencontre. Etincelant sur la pelouse, le milieu de terrain brésilien de l'OM était au fond du trou sur le plan moral. Dans une vidéo mise en ligne sur le site du club phocéen, Luiz Gustavo évoque ces circonstances avec une émotion non feinte.

« C’était un match très spécial. Mais d’un point de vue personnel, c’était une des périodes les plus difficiles que je vivais. Ma grand-mère était hospitalisée et après trois jours, elle est décédée. Personne ne savait ce que je traversais. Mais comme je le disais, tout pour moi a une philosophie. J’ai appris avec ma famille à toujours valoriser le travail au maximum quelle que soit la situation. J’ai appris ça avec ma mère, ma grand-mère. Et même si c’était un moment difficile, je connaissais ma responsabilité. Je savais ce que je devais faire. Je suis content d’avoir joué, d’avoir aidé mes coéquipiers. Je suis heureux d’avoir marqué un but. Je vois ce match comme un hommage à ma grand-mère. Elle serait heureuse de voir ce qui s’est passé ce jour-là, tout ce que nous avons fait en équipe, tout le combat, tout le respect envers l’adversaire, nous nous sommes battus pour gagner. Ce fut un match comme ma grand-mère aimait. Elle aimait toujours se battre, jusqu’à la dernière minute, sans doute ce fut un jour très spécial pour moi », raconte Luiz Gustavo, qui avait tenu cette histoire bien cachée jusqu'à ce mardi.