OM : La compo de Garcia à Francfort peut faire peur

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Près de 500 supporters marseillais sont annoncés ce jeudi à Francfort. Une belle preuve d’amour alors que l’OM est d’ores et déjà éliminé, et se rend donc en Allemagne pour un jeudi soir d’Europa League sans gloire. En plus de cette situation catastrophique dans le groupe avec un seul point pris, Marseille présentera une équipe pas forcément la plus compétitive possible, pour être gentil.

En effet, Rudi Garcia a décidé, selon les dernières mises en place, de faire de nombreux changements pour cette rencontre sans enjeu dans les deux camps. Ainsi, une défense à trois est prévue avec notamment les retours d’Hubocan et de Caleta-Car en compagnie de Rolando, devant Yohann Pelé. Amavi et Radonjic, mis de côté récemment par l’entraineur, vont aussi en profiter pour faire leur retour, histoire de tenter d’alimenter le duo Germain-Mitroglou devant. Sur le banc, de nombreux jeunes prendront place, comme le défenseur Ali Mohamed et les milieux Chabrolle et Philiponeau. De quoi faire une grosse revue d’effectif, en espérant que Francfort fasse également tourner de son côté.

La compo probable de l’OM : Pelé – Caleta-Car, Rolando, Hubocan – Radonjic, Luiz Gustavo, Kamara, Sanson, Amavi – Mitroglou, Germain