OM ‍: La Chaîne L'Equipe diffusera deux matchs de Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique de Marseille auront l'occasion de voir sur la chaîne L'Equipe deux matchs de leur équipe préférée avant la reprise du championnat de Ligue 1.

L'OM et la chaîne télé du quotidien sportif ont trouvé un accord afin de pouvoir diffuser sur La Chaîne L'Equipe deux des prochaines rencontres de préparation de l'équipe de Roberto De Zerbi. Le média a annoncé ce lundi la diffusion de l'Aircup Tournée Catalogne et donc les matches de l'OM contre Gérone (26 juillet à 20h55) et l'OM contre Valence (29 juillet à 21h10). Le diffuseur précise que les commentaires seront assurés par Candice Rolland et Dave Appadoo.