OM : La boulette du mercato, Marseille a raté Moise Kean

Dans : OM.

A la surprise générale, Leonardo s’est attaché les services de Moise Kean dans le money-time du mercato afin d’étoffer l’effectif du PSG.

Comme souvent, le directeur sportif parisien a été bien inspiré en se faisant prêter l’international italien en provenance d’Everton. Et pour cause, Moise Kean rend de fiers services au Paris Saint-Germain en cette période de convalescence de Mauro Icardi. Auteur d’un doublé contre Nîmes puis à Istanbul en Ligue des Champions, le joueur formé à la Juventus Turin a de nouveau marqué face au Stade Rennais, juste avant la trêve internationale. De toute évidence, c’est un jeune attaquant (20 ans) extrêmement prometteur qui a rejoint les rangs du PSG. Mais sur le plateau du Talk Show du Phocéen, l’agent Yvan Le Mée a fait savoir que Marseille aurait également pu récupérer le joueur.

Malheureusement pour les supporters olympiens, les dirigeants marseillais n’ont pas senti le coup et sont passés à côté d’un énorme renfort pour leur équipe. « Everton cherchait du temps de jeu pour Kean. En Italie, c’est l’équivalent d’un Mbappé, c’est un phénomène. Il ne jouait pas avec Ancelotti, parce qu’il y a du monde. L’OM avait la capacité à le prendre en prêt, il aurait été un attaquant titulaire. Aujourd’hui il joue à Paris du fait de la conjoncture parisienne, des blessés. Mais quand les trois fantastiques reviendront, ça sera compliqué. C’est un garçon qui avait été demandé par Rudi Garcia à l’époque et il aurait pu venir » a regretté l’agent de joueurs, pour qui l’Olympique de Marseille aurait pu être le club français parfait afin de permettre à Moise Kean de grandir et de grappiller du temps de jeu en prêt. Car en plus de disputer la Ligue des Champions, l’avant-centre d’Everton aurait été un titulaire quasiment indiscutable de l’équipe d’André Villas-Boas…