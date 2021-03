OM : La bombe venue d’Italie, Rabiot fait rêver Marseille

Dans : OM.

Milieu de terrain le plus utilisé de la Juventus Turin cette saison, Adrien Rabiot est pourtant poussé vers la sortie. Pour signer à l'OM cet été ?

Le temps est aux grandes réformes au sein du club du Piémont, et le Français est ciblé par son entraineur, Andrea Pirlo. Ce dernier compte faire le ménage, et vise également l’Anglais Aaron Ramsey, lui aussi arrivé libre sans avoir coûté un centime. Concernant l’international tricolore, ce ne sont pas vraiment ses performances qui sont remises en cause, ou plutôt son niveau de jeu, pas totalement en correspondance par rapport à son salaire de 7 ME par an. Cette annonce de mise sur le marché de l’ancien jeune du PSG a en tout cas mis rapidement deux formations en appétit, affirme La Gazzetta dello Sport ce mardi.

Il s’agit d’Everton, qui possède de sacrés moyens financiers et se croit capable de proposer un projet ambitieux avec Carlo Ancelotti et une place à l’approche du Big Four en Premier League. Mais aussi, et surtout, l’OM selon le journal italien aux pages roses. Avec un contrat allant jusqu’en juin 2023, Adrien Rabiot ne sera toutefois pas gratuit, puisque son transfert devrait coûter aux alentours de 30 ME. Mais Pablo Longoria serait attentif aux opportunités de ce type, en ramenant des joueurs à forte valeur marchande et encore jeune (25 ans), pour aider l’OM à passer un cap en ce qui concerne son niveau de jeu. Un pari ambitieux, avec d’énormes coups de frein tout de même. L’Olympique de Marseille ne disputera par exemple pas la Ligue des Champions, n’a pas les moyens financiers d’Everton ou de la Juventus, sans compter le fait que Rabiot est estampillé PSG. Mais le milieu de terrain pourrait aussi être convaincu par un projet centré sur sa personne, sans oublier le fait qu’il possède une villa sur la Côte d’Azur, et apprécie particulièrement la région. Au point de s’y installer avec le maillot de l’OM sur le dos ?