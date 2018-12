OM : L'OM va galérer au mercato, ce consultant est pessimiste

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Lors du prochain mercato hivernal, la priorité absolue des dirigeants de l’Olympique de Marseille sera de recruter un avant-centre. Et pour cause, personne ne s’impose à la pointe de l’attaque marseillaise, et il semble de plus en plus probable que Kostas Mitroglou soit sacrifié en janvier prochain. Reste que trouver un buteur de classe internationale à moindre coût en plein de mois de janvier s’annonce délicat pour Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia. Interrogé par Le Phocéen, Marcel Dib a affiché son inquiétude à ce sujet.

« Dès que les cadres comme Thauvin ou Payet sont moins dans le coup, il n'y a personne pour créer l'étincelle. En Ligue 1, il faut mettre la pression sur l'équipe adverse, il faut des périodes où l'équipe monte en intensité, et là, c'est plat. De toute façon, il faut réagir. Trouver un grand buteur au mercato hivernal est très compliqué. Alors, il faut trouver un joueur qui nous apporte de l'explosivité devant, de la force. On n'a pas ça actuellement et pour moi, c'est ce qui manque » a expliqué l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, le nom d’Arkadiusz Milik, que Naples pourrait prêter, est revenu sur le devant de la scène. Cela tombe bien, le Polonais fait globalement l’unanimité chez les supporters olympiens…