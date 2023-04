OM : L’OL ne fait pas le poids, Tudor est déçu

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la lutte pour conserver la deuxième place de Ligue 1, l’Olympique de Marseille devra bien négocier le choc de la 32e journée. Les Marseillais s’apprêtent à défier l’Olympique Lyonnais, un adversaire qui aurait dû les concurrencer dans la course aux places européennes.

Si l’Olympique Lyonnais s’est relancé en haut de tableau, la coupe d’Europe ciblée n’est pas tout à fait celle espérée en début de saison. Les hommes de Laurent Blanc, après trois victoires consécutives, peuvent de nouveau croire à une qualification en Ligue Europa Conférence, bien loin de la lutte pour les places en Ligue des Champions.

L'OL, Tudor s'attendait à mieux

Quatorze points séparent en effet le club rhodanien de l’Olympique de Marseille, actuel deuxième. Un écart auquel Igor Tudor ne s’attendait absolument pas. L’entraîneur marseillais s’est dit surpris par la saison des Gones dont l’effectif n’est, selon lui, pas taillé pour jouer les seconds rôles. « C'est une rencontre de prestige, de par l'histoire respective des deux clubs, a annoncé le Croate en conférence de presse. Et à ce stade de la saison, tous les matches comptent. »

« La motivation est là, on va essayer d'être à la hauteur de cette affiche. L'OL a de très grandes qualités individuelles, on en attendait d'ailleurs plus d'eux cette saison, avec le niveau de leurs joueurs », a souligné Igor Tudor, à qui la forme de l’Olympique Lyonnais n’a pas échappé. On parle tout de même de la meilleure équipe du championnat sur la phase retour. Un défi à ne pas négliger pour le coach olympien.

🗣💬 Laurent Blanc sur le coach Igor Tudor bien différent du joueur qu'il était : "Il entraîne son équipe différemment de comment il jouait (rires). Il était un peu plus rugueux. C'est beau, c'est bien." pic.twitter.com/kltd83ZBRZ — RMC Sport (@RMCsport) April 21, 2023

« Ils vont jouer à domicile, ils ont aussi des points faibles, comme nous. Il faudra être plus inspirés qu'eux, tant défensivement qu'offensivement, plus efficaces, a prévenu l’ancien défenseur central. Pour le reste, j'aime cette rivalité, cela apporte plus de motivation, même s'il faut maintenir la concentration. Je l'ai ressenti cette semaine, en parlant avec certains joueurs. C'est plutôt intéressant. » Comme souvent, l’Olympico devrait nous offrir un beau spectacle.