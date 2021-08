OM : L’offre tombe pour Kamara, ça grince

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Après des mois sans la moindre proposition, tout se joue dans ce « deadline day » pour Boubacar Kamara.

L’offre tant attendue par l’OM est enfin tombée, et elle ne fait pas vraiment rêver le minot. Un peu plus le club marseillais. En effet, RMC et Foot Mercato annoncent que Newcastle a proposé un prêt payant de 2,5 ME avec une option d’achat à 15 ME pour s’offrir les services du milieu de terrain marseillais.

Ce départ pourrait permettre à l’OM d’officialiser le prêt d’Amine Harit, qui est pour le moment suspendu par la DNCG à un départ dans l’effectif. Autant dire que c’est une décision importante qui pourrait tomber prochainement, que ce soit pour la carrière du joueur français, que pour l’OM et son avenir immédiat avec son effectif. S’il devait rester à l’OM, Kamara devrait tout de même faire un geste avec son club formateur en prolongeant d’une saison, histoire de ne pas partir libre en juin 2022.