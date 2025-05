OM ‍: L'Inter offre un international canadien à Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’Inter Milan cherche toujours la bonne formule pour trouver un accord avec l’OM au sujet de Luis Henrique. Contre toute attente, le club nerazzurri pourrait offrir un joueur à Marseille afin de faire baisser le prix du transfert.

Depuis plusieurs semaines, les négociations battent leur plein entre l’OM et l’Inter Milan pour le transfert de Luis Henrique. Le club italien a un objectif en tête, celui de finaliser l’arrivée du Brésilien le plus tôt possible afin que ce dernier soit disponible pour la Coupe du monde des clubs au mois de juin. L’Olympique de Marseille n’est pas contre cette idée puisque la Ligue 1 se termine ce week-end, mais Pablo Longoria entend bien faire respecter ses exigences dans ce dossier avec un prix fixé à 30 millions d’euros.

🚨 Inter Milan are battling to sign Brazilian winger Luis Henrique and have made a new approach as they look to beat Bayern Munich in the race, @RudyGaletti reveals ⤵️https://t.co/ZQ27DippC4 — TEAMtalk (@TEAMtalk) May 14, 2025

L’Inter, déjà d’accord avec Luis Henrique, tente cependant de faire baisser la facture. Et selon les informations du site Team Talk, le finaliste de la Ligue des Champions a une idée derrière la tête pour payer moins cher que prévu dans ce dossier. Le média britannique affirme que l’Inter a soumis le nom de Tajon Buchanan aux dirigeants de l’OM ces dernières heures. L’idée des Nerazzurri est d’intégrer leur joueur, actuellement prêté à Villarreal, dans le deal afin de faire baisser la note. International canadien de 26 ans, l’ailier droit sort d’une saison quasiment blanche à Villarreal, où il n’était pas titulaire avec Marcelino.

L'OM n'est pas intéressé par un échange

Ailier droit auteur de zéro but et d’une seule passe décisive, Tajon Buchanan a peu de chances de séduire les dirigeants de l’Olympique de Marseille, qui a de toute façon répondu à l'Inter qu'un échange n'était pas envisageable une seconde. Et pour cause, à quelques semaines du passage du club phocéen devant la DNCG, un échange n'a pas vraiment d'intérêt pour Marseille. Au contraire, l'objectif de Pablo Longoria et de Medhi Benatia est clairement d’encaisser le chèque le plus gros possible. Les négociations devraient par conséquent se poursuivre, avec l’espoir pour toutes les parties de trouver un accord qui oscillera sans doute entre 25 et 30 millions d’euros pour le transfert de Luis Henrique.