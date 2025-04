OM ‍: L'Inter double son salaire, Luis Henrique fonce à Milan

Le dossier Luis Henrique continue de faire du bruit du côté de l’OM. L’ailier brésilien se rapproche de plus en plus de l’Inter Milan. Une offre avec un contrat de cinq ans est tombée. L’OM doit en tirer 25 millions d’euros.

Luis Henrique ne va pas s’éterniser dans le sud de la France. Le joueur de l’Olympique de Marseille a trouvé un terrain d’entente avec l’Inter Milan. Auteur d’une saison solide, mais irrégulière avec l’OM, le Brésilien est impliqué sur 14 buts en Ligue 1 (sept buts et sept passes décisives) en 31 apparitions. Critiqué sur son implication notamment défensive, le joueur a trouvé un nouvel élan dans ce sprint final capital pour l’OM. Cependant, même une qualification en Ligue des champions ne fera pas rester l’ancien joueur de Botafogo. L’Inter a revu sa proposition initiale à la hausse. Les premiers pourparlers évoquent un prix aux alentours de 20 millions d’euros. L’OM pourrait en tirer quasiment 30 millions cet été.

🚨📈 #Inter are confident of closing the deal with #OM for Luis #Henrique for ~€25m + bonuses. ⚫🔵



🤝 Personal terms already agreed: 5-year contract worth ~€2m per season.



👀 #BayernMunich always interested in the 🇧🇷 player. #Transfers pic.twitter.com/izWaUEyECJ