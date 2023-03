OM : L'Equipe dévoile les doutes des joueurs sur la méthode Tudor

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Reboosté par la victoire à Rennes la semaine dernière, l’OM a perdu deux points précieux dans la course au podium, dimanche soir contre Strasbourg. La méthode Tudor sème un léger doute.

Malgré un avantage de deux buts à cinq minutes de la fin, l’Olympique de Marseille a totalement craqué dans le money-time du match contre Strasbourg et a finalement concédé le match nul (2-2). Une mauvaise opération pour l’OM qui heureusement avait vu Monaco s’incliner à domicile contre Reims quelques heures plus tôt. Il est toutefois indiscutable que Marseille est moins bien depuis quelques semaines et les joueurs donnent parfois l’impression d’être totalement cuits physiquement. Des doutes partagés jusqu’au vestiaire olympien, selon les informations de L’Equipe. « L'état physique des joueurs est un sujet de discussion dans le vestiaire. Le jeu prôné par le Croate est énergivore et certains tauliers semblent marquer le pas » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national.

Des joueurs usés physiquement par la méthode Tudor ?

Les joueurs commencent à douter de la méthode de leur entraîneur Igor Tudor, ce qui n’est jamais bon signe dans un sprint final. Dès lors, il est légitime de se demander si l’OM parviendra à conserver jusqu’au bout de la saison son actuelle deuxième place, derrière le PSG et tandis que Lens et Monaco sont toujours dans la course. Cela ne fait aucun doute pour Rolland Courbis, lequel a fait savoir dans La Provence que selon lui, Marseille allait bel et bien terminer deuxième de Ligue 1. « Je ne suis pas inquiet, à moins que les joueurs n'en aient plus sous la semelle et j'espère que ce n'est pas le cas. Le point d'interrogation, c'est l'absence de rotation dans cet effectif assez fourni. Mais au vu du calendrier, il n'y a aucune raison d'être alarmiste. L'OM va remporter le sprint final, car Tudor et son staff sont compétents. Tout ce qu'on voit au stade ou à la télé n'a pas échappé à Tudor » estime le consultant de RMC, persuadé que l’Olympique de Marseille assurera l’essentiel dans cette fin de saison et gardera la deuxième place. Il faudra pour cela remettre un coup de collier pour semer définitivement Lens et Monaco…