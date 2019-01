OM : L’énorme coup de balai, Mitroglou, Sertic et Njié font leurs valises !

Dans : OM, Ligue 1.

Comme souvent, la dernière journée du marché des transferts s’annonce épique, surtout dans les clubs en difficulté.

C’est le cas de Marseille qui a absolument besoin de dégraisser étant donné qu’il ne reste déjà plus que le championnat pour les Olympiens. Et tout devrait s’accélérer dans une folle journée de jeudi pour les dirigeants. En effet, Kostas Mitroglou et Clinton Njié ont trouvé un accord pour changer de club, tandis que Grégory Sertic est sur le point de les suivre.

Pour le Grec, c’est direction le Galatasaray avec un prêt sur 18 mois sans option d’achat, mais qui permet de se séparer du salaire encombrant de l’avant-centre, sans avoir à se préoccuper ensuite de son éventuel retour. Concernant le Camerounais, un accord a été trouvé avec Besiktas pour un prêt avec option d'achat à 7 ME avec un pourcentage à l’occasion de son prochain transfert. Un chiffre honorable pour un joueur qui n’a jamais vraiment convaincu sous le maillot olympien, mais qui pourrait aussi revenir au moins de juin si cela ne marche pas pour lui à Besiktas. Enfin, Grégory Sertic a bien compris qu’il n’aurait plus de temps de jeu à l’OM et cherche à finaliser une arrivée en Espagne ou aux Etats-Unis, avec selon L’Equipe des contacts très avancés qui vont déboucher sur son départ, même si l’identité de sa destination n’a pas encore filtré.