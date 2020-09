OM : L’énorme coup à 10 ME, Marseille fonce sur Poulsen

Dans : OM.

Et si l’OM se faisait un énorme plaisir cet été au mercato ?

Pour le moment, le marché des transferts est beaucoup moins délicat que prévu, avec trois recrues (Gueye, Balerdi et Nakatomo) et surtout, aucun départ. Résultat, la formation olympienne a toujours de l’allure, et débute avec deux victoires en déplacement, sur les terrains de Brest et du PSG. De quoi redonner le moral aux supporters, qui craignaient une véritable saignée pendant l’été. Il ne faut pas crier victoire trop vite, mais les dirigeants continuent de travailler à une recrue, comme l’a demandé André Villas-Boas. C’est pour l’attaque, et notamment le poste de numéro 9. Selon France Football, l’OM vise désormais Yussuf Poulsen, qui est tout simplement l’avant-centre du RB Leipzig, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions.

Une cible qui parait bien ambitieuse pour l’OM, même si l’hebdomadaire s’explique. Le Danois n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de son entraineur, et cela créé quelques tensions au sein du groupe. A 26 ans, Poulsen ne serait donc pas contre une nouvelle aventure, surtout que le club allemand n’en demanderait que 10 ME. Etonnant pour une formation de Leipzig habituée à très bien vendre ses joueurs, surtout que ce dernier a encore deux ans de contrat. Il y a un an de cela, Poulsen avait fait l’objet d’un intérêt appuyé d’Everton, et le club anglais avait reculé devant la volonté de Leipzig et récupérer 30 ME avec le Danois. Le recruter parait donc bien onéreux pour l’OM, mais Pablo Longoria réserve peut-être une belle surprise à son entraineur, même si ce dernier a déjà fait savoir qu’il rêvait d’une doublure à Benedetto. Difficile d’imaginer le natif de Copenhague rejoindre Marseille pour jouer les seconds rôles.