OM : L'aveu de Morgan Sanson sur la fin de saison à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Morgan Sanson, milieu de l’OM, après la défaite contre Nantes (1-2) : « C’est une défaite qui fait mal. On voulait gagner tous nos matchs dans ce sprint final. En première période, on est rentré dans leur jeu, on s’est énervé. Il n’y a pas eu trois minutes de jeu de suite sans un coup de sifflet. À la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait faire plus. Le deuxième but nous fait mal. Et on n’a pas réussi à revenir… Nantes ? On savait que c’était une bonne équipe. Quand ils mènent, ils sont dans leur jeu, ils attendent derrière et jouent en contres. C’est dur, c’est dur… La fin de saison ? C’est compliqué, on ne va pas se voiler la face… », a-t-il lancé sur Canal+.