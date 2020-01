OM : L'aveu de Benedetto, il ne voulait pas signer à Marseille

Dans : OM.

Auteur de 7 buts et 2 passes décisives depuis sa venue à Marseille en provenance de Boca Juniors au mercato estival, Dario Benedetto est adoré par les fans de l’OM.

Et pour cause, la combativité et la pugnacité de l’Argentin font de lui l’un des joueurs auxquels s’identifient les supporters de l’Olympique de Marseille. Rien de bien étonnant car à Boca Juniors, « Pipa » était déjà l’idole de la Bombonera. Dans une interview accordée au média argentin Fox Sport, Dario Benedetto est d’ailleurs revenu sur les conditions de son départ pour Marseille au mercato estival, dans le cadre d’un transfert estimé à 14 ME hors bonus.

Et visiblement, Dario Benedetto n’avait aucunement envie de faire ses valises… « Je sais qu’un jour je vais retourner à Boca. Si ce n’est pas en tant que joueur, je le ferai en tant que supporter. Je ne sais pas si je vivrai autre part ce que j’ai vécu là-bas. Je ne regrette pas d’être parti, même si je ne voulais pas partir » a livré l’attaquant de l’Olympique de Marseille, un brin nostalgique de l’époque à laquelle il faisait vibrer la Bombonera. Les supporters olympiens ne devraient néanmoins pas lui tenir rigueur de ce genre de déclarations, l’attaquant de 29 ans mouillant le maillot à chacune de ses apparitions. En l’absence de Dimitri Payet suspendu, Benedetto sera d’ailleurs l’atout offensif n°1 de Marseille samedi au Vélodrome face à Angers.