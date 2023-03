OM : L'avenir de Nuno Tavares déjà réglé au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé à l'OM en prêt sans option d'achat depuis Arsenal l'été dernier, Nuno Tavares peine à faire l'unanimité. Le Portugais devrait retourner à Londres dans quelques mois... pour mieux y repartir.

L'OM avait tenté un pari l'été dernier en faisant signer pour un prêt d'une saison Nuno Tavares. L'arrière gauche portugais est très prometteur et avait besoin de temps de jeu pour s'aguerrir au plus haut niveau. Le Lusitanien de 23 ans souffle le chaud et le froid depuis son arrivée sur la Canebière. Car s'il est un vrai plus offensivement, avec 6 buts marqués cette saison, ses performances défensives et collectives ont de quoi inquiéter. S'il n'y a pas d'option d'achat incluse dans son contrat à Marseille, l'OM pourrait tout de même être attentif à la situation de Tavares l'été prochain. Car Arsenal ne compte pas le garder dans son effectif.

Tavares, avenir bouché à Arsenal

🔵⚪ Malgrés ses défauts Nuno Tavares 🇵🇹 reste quand même intéressant ! ⚡#TeamOM 🔁



📼 PRODIGY PLAYERS pic.twitter.com/dH9ZrbNVv1 — GP013 (@Gp_013) February 28, 2023

D'après les informations de The Athletic, les Gunners ont des vues sur Alex Grimaldo, qui fait des petites merveilles du côté du Benfica. Et comme Arsenal compte déjà Alex Zinchenko et Kieran Tierney, il n'est pas prévu que Nuno Tavares reste. En fin de contrat en 2025, le Portugais devrait donc faire ses valises dans les prochaines semaines. Surtout qu'Arsenal sait que son joueur possède une très belle cote sur le marché des transferts, lui qui est évalué à un peu moins de 20 millions d'euros. Un prix qui parait trop élevé pour l'OM et ses finances bancales. Surtout que le défenseur ne fait pas l'unanimité. Reste à savoir néanmoins si les bons rapports entre Marseille et Arsenal permettraient de s'arranger autour d'un prix qui arrange toutes les parties. Ce n'est en tout cas pas la tendance. Nuno Tavares, sans doute au courant de la situation avec les Gunners, devra prouver dans les prochaines semaines avec l'OM qu'il peut s'imposer dans une équipe européenne ambitieuse, que ce soit sur la Canebière ou ailleurs.