OM : L’avenir de Dimitri Payet réglé à 99 % au mercato !

Le match entre Angers et l’Olympique de Marseille, samedi après-midi au Stade Vélodrome (0-0), a prouvé que les Phocéens étaient totalement Payet-dépendants.

« Barcelone est Messi-dépendant, la Juve est Ronaldo-dépendant, si on est Payet-dépendant, je n'ai pas de problème à l'assumer » expliquait André Villas-Boas après le match nul face à Angers. Plus tôt dans la semaine, le Portugais affirmait que sans Dimitri Payet, Marseille serait incapable d’accrocher la Ligue des Champions. Des déclarations qui font suite aux rumeurs envoyant l’international tricolore à West Ham, une information délivrée par L’Equipe en milieu de semaine.

La vérité, c’est que les chances de voir Dimitri Payet quitter l’Olympique de Marseille d’ici la fin du mercato hivernal sont quasiment nulles. Sky Sports avait rapidement démenti les informations de L’Equipe et ce dimanche, c’est Téléfoot qui affirme que Dimitri Payet ne bougera pas au mercato. Sur l’antenne de TF1, le journaliste Grégoire Margotton a tenu à rassurer les supporters olympiens. « Dimitri Payet restera à l’Olympique de Marseille cet hiver, c’est certain à 99,99 % » a lâché l’ancien journaliste de Canal Plus, pour qui il n’y a donc quasiment aucune chance de voir l’ancien joueur de Saint-Etienne ou encore de Lille faire ses valises. Et cela malgré des supposés intérêts en Premier League ou dans des championnats exotiques. Cela tombe bien, l’Olympique de Marseille a impérativement besoin de Dimitri Payet pour atteindre ses objectifs…