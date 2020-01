OM : L’attitude des supporters, Landreau n’en revient pas

Dans : OM.

Se faire siffler après un match nul à domicile alors que l’OM est le surprenant deuxième de la Ligue 1, c’est très dur de la part des supporters, dénonce Mickaël Landreau.

Même quand le résultat n’est pas au rendez-vous, l’Olympique de Marseille s’en sort très bien au classement. C’était le cas ce week-end, avec un triste 0-0 face à Angers qui a mis en lumière la pauvreté du jeu offensif en l’absence de Dimitri Payet. Deux points perdus à la maison face à une équipe du milieu de tableau, les supporters provençaux pouvaient rêver mieux, et l’ont fait savoir avec des sifflets à la fin de la rencontre. Il faut dire que le Vélodrome était bien garni, et que le spectacle proposé a été d’une tristesse difficilement supportable. Néanmoins, avec cette deuxième place toujours bien au chaud, Mickaël Landreau ne comprend pas l’exigences des supporters de l’OM.



« Il n’y a rien de surprenant. Avant la rencontre, on pouvait s’attendre à ce genre de match. Je trouve que c’est un bon résultat pour l’OM. Personnellement, je ne comprends pas les sifflets. Tu n’as pas Payet, t’es face à Angers, c’est la 3e meilleure défense du championnat si on enlève les 6 buts pris à Lyon en début de saison. C’est l’une des équipes les plus difficiles à bouger et à déstabiliser. C’était sûr que l’on allait pas voir un match à 10 000 occasions ! Si je suis supporters de l’OM, je les encourage ! C’est déjà incroyable d’être deuxième. C’est un bon point de pris et ils doivent continuer comme ça », a livré l’ancien gardien du PSG et de Lille notamment, désormais consultant pour Canal+. Une vision très optimiste des choses, mais qui n’a pas totalement convaincu les fans de l’OM sur le match de samedi.