OM : L’Arabie Saoudite prête à lancer un raid à Marseille ?

Par Corentin Facy

Cet été, Newcastle s’est intéressé à Boubacar Kamara à la fin du mercato. Mais les Magpies n’étaient pas en mesure de combler les attentes de l’OM…

Et pour cause, Newcastle ne proposait pas mieux qu’un prêt payant avec option d’achat à l’Olympique de Marseille pour le transfert de Boubacar Kamara. Une offre tardive, qui est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria le dernier jour du mercato estival. Dans ces conditions, il était impossible de boucler le transfert de l’international espoirs français, joueur majeur de Jorge Sampaoli à l’OM. Avec l’arrivée de l’Arabie Saoudite à Newcastle, ce dossier pourrait être totalement relancé. D’autant que malgré la venue de nouveaux dirigeants avec des moyens autrement plus importants que les précédents, Boubacar Kamara figure toujours sur la short-list des Magpies au mercato selon les informations du Sun.

Kamara toujours dans le viseur de Newcastle

Le média croit savoir que le profil jeune et polyvalent du milieu défensif de l’Olympique de Marseille fait toujours l’unanimité à Newcastle. Un autre élément plait à la direction du club britannique, il s’agit bien sûr de la situation contractuelle de Boubacar Kamara. Et pour cause, le minot formé à l’OM n’a toujours pas prolongé et sera en fin de contrat en juin prochain s’il ne paraphe pas de nouveau bail d’ici-là. Autant dire que pour Newcastle, l’opportunité de se renforcer avec l’un des plus grands espoirs du football européen à moindre coût est belle. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria, qui a fait du dossier de la prolongation de Boubacar Kamara une priorité depuis la fin du mercato, parviendra à ses fins en faisant signer un nouveau contrat à son joueur. Il y a quelques semaines, la tendance était à une prolongation d’une saison afin que Kamara rapporte une indemnité de transfert à l’OM en cas de départ cet été.