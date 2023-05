OM ‍: L'après-Guendouzi, Longoria part en Italie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Probablement confronté au départ de Mattéo Guendouzi cet été, l’OM s’active pour lui dénicher un successeur et selon la presse brésilienne, Igor Tudor a flashé sur Walace, titulaire indiscutable à l’Udinese en Série A.

Comme chaque été, les mouvements risquent d’être nombreux à l’Olympique de Marseille durant le mercato. Au milieu de terrain, Valentin Rongier et Jordan Veretout ont été déclarés intransférables par l’état-major de l’OM ainsi que par l’entraîneur Igor Tudor. Il n’en est pas de même en ce qui concerne Mattéo Guendouzi. L’international français n’est plus un titulaire indiscutable dans l’esprit de son coach et il dispose d’une belle valeur marchande, supérieure à 20 millions d’euros.

Destaque da Udinese, Walace entrou na mira do Olympique de Marseille como indicação de Igor Tudor, técnico com quem trabalhou no clube italiano.



O volante está valorizado e também recebeu consultas de clubes maiores na Itália. O Palmeiras, como trouxemos na GOAL, também avalia… pic.twitter.com/u8S0SvP0cA — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 25, 2023

Son départ en Premier League est fort probable, raison pour laquelle l’actuel troisième de la Ligue 1 prospecte afin de lui trouver un successeur au milieu de terrain. Selon les informations de la journaliste brésilienne Raisa Simplicio, un joueur de l’Udinese a tapé dans l’œil d’Igor Tudor en la personne de Walace, 28 ans et 35 matchs au compteur cette saison avec le club de Série A. « Excellent avec l’Udinese cette saison, Walace est la cible de l’Olympique de Marseille sur demande de l’entraîneur Igor Tudor. Le milieu de terrain est très apprécié sur le marché des transferts et suscite également l’intérêt de grands clubs italiens » souligne la journaliste de Goal au Brésil.

Walace, un joueur très apprécié par Igor Tudor

Autant dire que pour l’OM, la concurrence sera forte mais l’intérêt du club phocéen est réel pour ce joueur recruté par l’Udinese pour seulement 6 millions d’euros en provenance d’Hanovre il y a quatre ans et qui aspire à évoluer dans un club qualifié pour l’Europe la saison prochaine. Ce sera le cas de Marseille, qui se voit bien foncer sur le natif de Salvador lors du prochain mercato. Il faudra néanmoins mettre le prix pour convaincre l’Udinese car Walace a récemment prolongé et sous contrat court jusqu’en juin 2026.