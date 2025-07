OM ‍: L'Angleterre sort le chéquier pour Balerdi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Trop cher pour la Juventus Turin, Leonardo Balerdi est toutefois accessible pour les clubs de Premier League. Une grosse offre anglaise d’ici à la fin du mercato n’est pas à exclure pour l’international argentin.

Homme de base de Roberto De Zerbi la saison dernière, Leonardo Balerdi est parti pour rester à l’Olympique de Marseille. Courtisan principal de l’international argentin, la Juventus Turin n’est pas loin de jeter l’éponge. La Vieille Dame a bien compris que l’OM n’avait aucunement l’intention de brader son capitaine et que des approches à 20 ou 30 millions d’euros ne suffiraient pas. Le site Tutto Juve n’est pas rassurant pour autant avec les supporters olympiens.

Et pour cause, le média spécialisé explique que l’Olympique de Marseille pourrait ouvrir la porte à un départ de l’ancien joueur du Borussia Dortmund à partir de 35 millions d’euros. Une somme assez faible en comparaison avec certains transferts de défenseurs centraux de Ligue 1 par le passé tels que Benoit Badiashile, Castello Lukeba ou Axel Disasi par exemple. Et si la Juve ne devrait pas poser une telle somme sur la table, les clubs de Premier League ne sont eux pas effrayés. Le média l’affirme, Leonardo Balerdi est largement dans les cordes des clubs anglais sur le plan financier, et il ne serait donc pas étonnant de voir la Premier League se jeter sur le défenseur de l’OM en fin de mercato.

La Premier League est à l'affût

Reste que pour Roberto De Zerbi, un départ de son capitaine est tout simplement impensable. De part son style de jeu et sa qualité à la relance, Leonardo Balerdi est impossible à remplacer aux yeux de l’entraîneur italien, qui ne veut pas entendre parler d’un potentiel départ depuis le début de l’été. On imagine aisément qu’un transfert en seconde partie de mercato mettrait l’ex-entraîneur de Brighton fou de rage. Reste que si un club anglais venait à claquer 60 millions d’euros ou plus pour Balerdi en plein panic-buy, il serait très difficile pour Pablo Longoria de refuser. D’autant plus quand on sait que l’Argentin a été recruté pour seulement 10 millions d’euros il y a quatre ans.