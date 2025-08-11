OM ‍: L'Angleterre accuse Greenwood d'un crachat honteux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mason Greenwood a encore livré une performance de très haut niveau contre Aston Villa, samedi soir en match amical (3-1). Mais en Angleterre, c’est l’attitude de l’attaquant de l’OM qui fait scandale.

Brillant depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille il y a un an, Mason Greenwood est toujours persona non grata en Angleterre. Une situation qui ne va pas évoluer favorablement après le match amical entre l’OM et Aston Villa samedi soir au Vélodrome (3-1). Dans tous les bons coups, l’ancien joueur de Manchester United a ouvert le score en début de match avant de déposer Lucas Digne pour offrir à Pierre-Emerick Aubameyang une superbe passe décisive dans le dernier quart d’heure de la partie. Une fin de match agitée durant laquelle Mason Greenwood a été au coeur d’une grosse embrouille avec le défenseur Tyrone Mings et le milieu de terrain Amadou Onana.

La presse britannique revient en ce début de semaine sur cette altercation et lance de lourdes accusations contre le numéro 10 de l’Olympique de Marseille. Selon plusieurs médias anglais dont The Sun ou encore le Daily Mirror, Mason Greenwood aurait craché sur Amadou Onana, élément déclencheur de la grosse embrouille et raison pour laquelle le milieu de terrain belge d’Aston Villa a perdu son sang-froid au point de déchirer le maillot de Mason Greenwood, lequel a vite été remplacé par la suite par Roberto De Zerbi.

L'Angleterre accuse Mason Greenwood

Une polémique de plus à mettre à l’actif du n°10 phocéen Outre-Manche, qui ne fera assurément pas remonter la cote de ce dernier en Angleterre, où les fans de foot ne veulent plus entendre parler de lui depuis ses frasques extra-sportives. Du côté de Marseille, on se veut évidemment plus mesurer. D’abord car Greenwood est de loin le meilleur joueur de l’effectif mais aussi car son comportement sur le terrain est irréprochable depuis son arrivée au club pour 30 millions d’euros il y a un an. Jusqu’à ce match face à Aston Villa, même si aucune image ni aucun témoignage ne permet pour l’instant de prouver que Mason Greenwood a bien craché sur son adversaire.