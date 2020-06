OM : Kouzyaïev à Marseille, Villas-Boas lance le mercato

Dans : OM.

En charge du recrutement de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas souhaite s'offrir un milieu international russe.

L’OM n’ayant toujours pas recruté son directeur du football, qui devra notamment remplacer Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a décidé de prendre en charge le mercato du club phocéen, histoire d’avoir à sa disposition les joueurs qu’il souhaite pour sa dernière saison sur le banc de Marseille. L’entraîneur portugais en est bien conscient, il va falloir faire avec des moyens financiers légers, du moins tant que l’Olympique de Marseille n’aura pas fait du vide dans son effectif. Et pour remplacer Morgan Sanson, joueur dont la vente est susceptible de remplir une partie du trou financier de l’OM, André Villas-Boas pense à Daler Kouzyaïev, l’expérimenté milieu de terrain international russe du Zénith Saint-Pétersbourg. Ancien coach du club de la Venise de la Baltique, AVB suit toujours le championnat russe et c’est comme cela qu’il aurait été convaincu par Daler Kouzyaïev.

Le milieu de terrain, que l’on a pu voir l’hiver dernier contre l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions, ou en 2018 avec la Russie lors du Mondial, a l’avantage colossal d’être libre et de refuser pour l’instant de prolonger avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Autrement dit, l’Olympique de Marseille doit bondir sur cette excellente affaire. Mais comme l’annonce L’Equipe, l’OM n’est pas le seul club à flairer la bonne opération, puisque Valence et Hoffenheim suivent également de très près Daler Kouzyaïev. Et même si le club de Bundesliga a pour l'instant l’avantage, Jacques-Henri Eyraud va rapidement adresser au milieu de terrain une première offre au nom de l’Olympique de Marseille, le président de l’OM étant déterminé à faire le bonheur d’André Villas-Boas. L’opération Kouzyaïev est donc lancée, il va falloir faire très vite afin de ne pas rater une belle opportunité sur ce marché des transferts qui s'annonce assez palpitant.