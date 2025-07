OM ‍: Koné s'en va, Marseille mise 10ME sur Sassuolo

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

En plein mercato, l’Olympique de Marseille effectue une petite revue d’effectif. Le club de la cité phocéenne souhaitait se séparer d'Ismaël Koné. Et ce samedi, l'OM a trouvé un accord avec Sassuolo.

Après une saison réussie, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des champions la saison prochaine. Dans cette optique, le board olympien renforce la formation de Roberto de Zerbi en vue du prochain exercice. Avec les nombreuses arrivées, les places sont chères au sein du onze du technicien italien. Certains joueurs sont donc par conséquent poussés vers la sortie. C’est le cas d'Ismaël Koné. Le joueur est arrivé l’été dernier du côté de la cité phocéenne en provenance de Watford, pour environ 12 millions d’euros.

Mais très vite, l’international canadien (31 sélections, trois buts) a été mis de côté par son entraîneur. Après seulement neuf apparitions sous le maillot marseillais, le jeune milieu de 23 ans est prêté à Rennes pour la seconde partie de saison. Alors, il n'y a pas de surprise ce samedi en apprenant que l'OM avait finalisé un accord avec le club italien de Sassuolo pour un prêt payant à hauteur de 2,5ME, plus une option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros si le club d'Émilie-Romagne se maintient en Serie A.

Koné quitte déjà l'OM pour la Serie A

❗️🔵⚪️ Les détails de l’accord total entre l’OM et Sassuolo pour Ismaël Koné



🔹Prêt payant de 2,5m€ + option d'achat obligatoire de de 10M€ si maintien en série A + % à la revente pour Marseille.



🛫Koné voyage aujourd'hui pour passer sa visite médicale pic.twitter.com/J4bG4C3yeB — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 26, 2025

Ce samedi, la Provence évoquait le fait que plusieurs écuries de Serie A surveillaient le joueur de près, mais que le prix demandé par l’OM, à savoir 10 millions d'euros, était trop élevé. De son côté, le joueur voulait retrouver un environnement où il pourra bénéficier de temps de jeu. À un an de la Coupe du monde en Amérique du Nord, l’international canadien ne veut pas se louper pour se donner toutes les chances de participer au mondial 2026 et son départ pour Sassuolo est forcément une bonne nouvelle, même si le club italien se battra pour le maintien et pas la Ligue des champions.