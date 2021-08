OM : Kamara, Caleta-Car… Ça se décante à Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors que le marché des transferts fermera officiellement ses portes mardi à minuit, les suiveurs de l’Olympique de Marseille ne sont pas encore au bout de leurs peines…

En cette fin de mercato, le club phocéen cherche toujours à renforcer son effectif. Si l’arrivée d’Amine Harit est bouclée, l’OM va également tout faire pour recruter un nouvel avant-centre. Mais pour compenser le départ de Dario Benedetto, tout en apportant un concurrent de choix à Arkadiusz Milik, Pablo Longoria devra sortir le chéquier. Sauf qu’à l’heure actuelle, l’OM n’a plus d’argent disponible. Ce qui devrait vite changer, vu que Marseille pourrait valider deux transferts dans les heures à venir, vu que Bouba Kamara et Duje Caleta-Car sont annoncés sur le départ…

Caleta-Car, un bon de sortie à 15 ME

Concernant l'international croate, il est pisté par plusieurs clubs anglais. Ce week-end, Wolverhampton a même proposé une offre d’une dizaine de millions d’euros à l’OM. D’accord pour rejoindre la Premier League dès cet été, Caleta-Car est en « discussions avancées » avec les Wolves. Reste à savoir si les deux clubs vont trouver un terrain d’entente. Selon les informations de Canal+, l’OM serait prêt à laisser partir son défenseur central en l’échange d’un chèque de 15 ME. Autant dire que ce deal avec les Hammers a de grandes chances de voir le jour.

Kamara enfin à Séville ?

Comme le transfert de Kamara à Séville ? Possible, si le club andalou arrive enfin à vendre Jules Koundé à Chelsea. Après avoir empoché 30 ME avec la vente de Kurt Zouma à West Ham, les Blues font leur maximum pour acheter l'international français. Un montant de 70 millions d’euros est évoqué pour ce transfert du côté de Londres. Si cette transaction venait à se confirmer lundi, Monchi passerait alors enfin à l’action pour Kamara, sa priorité pour renforcer le secteur défensif de Séville. Dans ce cas, avec les potentielles ventes de Kamara et Caleta-Car, c’est un chèque d’une trentaine de millions d’euros qui tomberait dans les caisses de l’OM en cette fin de mercato. Une enveloppe suffisante pour exaucer les derniers voeux de Sampaoli sur le marché des transferts.