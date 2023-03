OM : Kolasinac le monstre, Longoria lui fait une offre !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Longtemps décrié au poste de défenseur à l'OM, Sead Kolasinac est désormais devenu un cadre respecté du vestiaire et d'Igor Tudor. Solide derrière et buteur devant, il a tellement séduit que l'OM ne veut plus le lâcher.

Arrivé comme un simple bouche-trou à l'OM, Kolasinac est en train de devenir le joueur sur lequel se repose Igor Tudor. L'ancien d'Arsenal et de Schalke 04 avait posé ses valises sur la Canebière en janvier 2022. L'OM comptait sur lui pour dépanner au poste de latéral mais aussi en tant que défenseur central. Cette polyvalence fut longtemps sa seule qualité tant il a semblé peiné à montrer sa solidité passée. Mais, peu à peu, ce transfert libre devient véritablement le coup de maître de Pablo Longoria. Sa saison est très bonne sous les couleurs phocéennes. La seule ombre au tableau fut son raté devant le but, lors des dernières minutes d'OM-Tottenham en C1. Son but aurait alors permis aux Marseillais de rejoindre les huitièmes de finale.

L'OM veut prolonger son roc Kolasinac jusqu'en 2025

Un épisode fâcheux que la trêve et surtout une reprise réussie en Ligue 1 ont fait oublier. Kolasinac enchaîne les titularisations, bien aidé il faut le dire par les blessures de ses équipiers. Parfois latéral, parfois central, il protège convenablement le but de Pau Lopez mais ce n'est pas tout. En effet, le Bosnien est très efficace aussi de l'autre côté du terrain. Il a inscrit quatre buts cette saison, dont trois depuis le Mondial, offrant le succès aux siens à Rennes dimanche dernier. Pas loin de devenir un chouchou des supporters, il a conquis la direction marseillaise.

Solide sur la pelouse du Roazhon Park avec ses 1️⃣2️⃣ ballons récupérés et imperturbable dans la surface adverse avec 1️⃣ but, notre 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗯𝗼𝘀𝗻𝗶𝗲𝗻 🇧🇦 aura été plus qu’important dans ce #SRFCOM 🫡 pic.twitter.com/bPCkIxkqCC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 7, 2023

En effet, L'Equipe annonce que l'OM veut le prolonger à court terme. En fin de contrat en juin prochain, Kolasinac bénéficierait d'un nouveau bail de deux ans à Marseille. De quoi emmener le joueur de 29 ans jusqu'en 2025. S'il maintient ce niveau à l'avenir, cela a tout de la bonne pioche pas cher pour Pablo Longoria. Un dernier argument décisif comme les performances de Sead Kolasinac avec l'OM cette saison. Un bel hommage aussi pour le soldat discret mais tellement efficace qu'est le Bosnien dans l'équipe d'Igor Tudor.