OM : Kolasinac et Bakambu, Longoria dribble la DNCG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM s’est offert mardi son deuxième renfort du mercato estival avec le puissant latéral gauche bosnien Sead Kolasinac.

Quelques jours après avoir enrôlé Cédric Bakambu, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont réalisé un second coup à moindre coût avec Sead Kolasinac. A l’instar du buteur congolais, le défenseur gauche bosnien n’a pas coûté un centime à l’OM. Et pour cause, Arsenal a accepté de libérer Sead Kolasinac de ses six derniers mois de contrat, ce qui a permis à Marseille de recruter le défenseur gauche de 28 ans gratuitement. Une belle affaire de la part de Pablo Longoria, qui cherchait activement un latéral gauche afin de compenser le départ en prêt de Jordan Amavi à l’OGC Nice. Bakambu et Kolasinac pour zéro euro au total, c’est malin de la part de la direction de l’OM. Mais qu’en est-il des salaires des deux joueurs ?

Kolasinac et Bakambu mieux payés en 2022-2023

A ce jour, les émoluments de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac à l’Olympique de Marseille n’ont pas fuité. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe apporte néanmoins quelques informations croustillantes concernant les rémunérations de l’ancien attaquant de Villarreal et du latéral gauche bosnien. Le quotidien national dévoile que pour satisfaire la DNCG, qui encadre la masse salariale de l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier, le salaire de Sead Kolasinac a été réduit mais sera revu à la hausse la saison prochaine. Pablo Longoria a procédé de la même façon avec Cédric Bakambu, qui touchera lui aussi un salaire raisonnable jusqu’au mois de juin avant d’être augmenté automatiquement l’an prochain. Une manière pour Marseille de ne pas trop alourdir la masse salariale sur la fin de l’exercice 2021-2022, alors que le club prend toujours en charge entre 50 et 60 % du salaire de Jordan Amavi, prêté à l’OGC Nice. Un bon moyen pour Pablo Longoria de convaincre des joueurs tels que Bakambu ou Kolasinac de venir à Marseille sans pour autant charger de manière trop importante la masse salarial du club à court terme…