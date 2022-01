OM : Kolasinac est à Marseille, signature imminente !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Annoncée comme imminente dès lundi, la signature de Sead Kolasinac à l’OM se confirme. Le défenseur d’Arsenal a atterri à Marseille.

L’Olympique de Marseille tient le latéral gauche qui va numériquement combler le départ de Jordan Amavi, prêté avec option d’achat à l’OGC Nice. Tandis que Jorge Sampaoli caressait l’espoir d’accueillir le très cher Nicolas Tagliafico, sur le départ de l’Ajax Amsterdam, c’est finalement Sead Kolasinac qui devrait renforcer les rangs de l’OM. Effectivement, l’international bosnien, en fin de contrat avec Arsenal à la fin de la saison, a atterri ce mardi en début d’après-midi à Marseille, selon les insiders Massilia1978 et @Mode55489648. Rien n’a pour l’instant fuité sur la suite de la journée de Sead Kolasinac à Marseille mais il est fort probable que le joueur des Gunners se dirige rapidement vers le centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus afin de passer sa visite médicale puis de parapher son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille.

Kolasinac à Marseille, plus aucun doute

Le bosniaque est arrivé ce matin @seadk6 est arrivé ce matin… — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) January 18, 2022

Pour les dirigeants marseillais, il était urgent de recruter un latéral gauche afin de combler le départ de Jordan Amavi vers l’OGC Nice. En conférence de presse, Jorge Sampaoli avait expliqué que Luan Peres lui apportait satisfaction dans ce rôle, mais qu’il souhaitait aussi disposer d’un joueur plus offensif, plus comparable à ce que Pol Lirola peut apporter sur le côté droit. Avec le profil de Sead Kolasinac, Marseille va combler son entraîneur, le Bosnien étant aussi à l’aise à gauche d’une défense à quatre que dans un rôle de piston dans une défense à cinq. C’est surtout un joueur robuste à l’état d’esprit irréprochable et à la solidité avérée en Premier League qui va rejoindre les rangs marseillais. Pas vraiment dans les petits papiers de Mikel Arteta cette saison à Arsenal, Sead Kolasinac a disputé 118 matchs (5 buts) sous les couleurs d’Arsenal en quatre ans à Londres.