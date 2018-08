OM : Kita furieux contre l'OM pour Valentin Rongier, mais...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Afin de pallier au départ d’André-Franck Zambo-Anguissa à Fulham, l’état-major de l’OM va recruter un joueur au poste de milieu défensif.

Et selon La Provence, l’une des pistes privilégiées par Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia se nomme Valentin Rongier. Dans les colonnes du quotidien régional, le président nantais Waldemar Kita a néanmoins tenté de freiner les ardeurs du club phocéen au sujet de son capitaine. « C'est toujours pareil, l'OM n'a pas les moyens de se le payer. Il a un certain prix, il est formé chez nous, nous n'avons pas l'intention de le faire partir. Et lui ne veut pas partir non plus » a notamment déclaré le boss du FC Nantes avant d’accuser directement Rudi Garcia.

« Je n'apprécie pas qu'on contacte le joueur par derrière. Ce n’est pas le rôle de Rudi Garcia. Qu’il s’occupe de ses joueurs ! » a lâché Waldemar Kita. Reste que malgré ces déclarations, l’Olympique de Marseille s’est bien mis en tête de recruter Valentin Rongier. Et La Provence ajoute que Jacques-Henri Eyraud a discuté avec Nantes sur le tarif du joueur, qui devrait être compris entre 15 et 20ME. Une somme pas insurmontable pour Marseille, qui va toucher 35ME en une semaine grâce aux ventes de Zambo-Anguissa et Cabella. Mais d’autres dossiers sont ouverts sur le bureau de Zubizarreta, notamment celui menant au Lillois Thiago Mendes.