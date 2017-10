OM : Khaoui fait le buzz à Troyes, c’est grâce aux Marseillais

Dans : OM, ESTAC, Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne n’a sûrement pas oublié. Battus à Troyes (2-1) alors qu’ils ont longtemps évolué en supériorité numérique, les Verts ont subi un petit festival signé Saïf-Eddine Khaoui.

En plus de quelques gestes techniques réussis, le milieu offensif prêté par l’Olympique de Marseille a inscrit un superbe coup franc ! Sur ses réseaux sociaux, l’ESTAC a donc publié une vidéo de la prestation de Khaoui qui a fait le buzz. « Je pense que beaucoup ont bien aimé. Je crois aussi que ça tient au fait que j’appartiens toujours à l’OM, a expliqué le Franco-Tunisien sur le site officiel de Troyes. Les Marseillais suivent mes performances. Plusieurs joueurs ont tweeté, dont Bafé Gomis. »

Suivi par ses anciens coéquipiers et supporters, Khaoui, très peu utilisé par Rudi Garcia la saison dernière, a-t-il attiré l’attention des dirigeants olympiens ? Possible. En tout cas, l’ailier de 22 ans ne s’en préoccupe pas et se focalise sur ses objectifs avec le promu. Et ce même si son avenir est ailleurs puisque son prêt n’est pas assorti d’une option d’achat.

« Je ne joue pas pour l’OM »

« Je suis professionnel, comme tous mes coéquipiers, et notre objectif est commun : c’est le maintien, a-t-il rappelé. Si le collectif s’exprime de la meilleure des façons, ça suivra automatiquement et chacun en trouvera les bénéfices, moi comme les autres. C’est aussi simple que ça. Surtout, comme c’est le cas, dans un bon état d’esprit. Il n’y a donc aucune ambiguïté : aujourd’hui, je suis Troyen. Je ne joue pas pour l’OM. » En tout cas pas pour le moment.