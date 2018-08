OM : Kevin Strootman à l'OM, tout est bouclé pour 28ME !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

L’Olympique de Marseille tient enfin le remplaçant de Zambo-Anguissa. Deux semaines et demi après le départ du Camerounais à Fulham, le club phocéen a trouvé un accord avec l’AS Roma pour le transfert de Kevin Strootman. Selon RMC Sport, tout est bouclé entre les deux clubs, qui se sont entendus sur le chiffre de 25ME plus 3ME de bonus « sur plusieurs saisons et selon les objectifs atteints de l’OM ».

La radio précise que Kevin Strootman est attendu à l’OM demain afin de passer sa visite médicale. Si celle-ci est concluante, l’international néerlandais s’engagera pour cinq ans en faveur du club phocéen. En France, il verra sa rémunération augmenter de manière significative puisqu’il percevra 4,5ME nets à l’OM contre 3ME par an actuellement à la Roma. Un gros coup pour le club phocéen, qui devrait assez facilement faire oublier l’échec dans le dossier Balotelli…