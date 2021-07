OM : Kamara vendu pour faire venir Almada ?

Dans : OM.

Depuis quelques jours, la rumeur d’un transfert de Boubacar Kamara de l’OM à Monaco circule sur les réseaux sociaux.

L’information fait d’autant plus de bruit que la somme de 30 ME est régulièrement avancée pour la vente du milieu de terrain marseillais en Principauté. En fin de contrat en juin 2022, Kamara sera prolongé ou vendu cet été par Pablo Longoria, qui n’a aucunement l’intention de voir sa pépite filer pour zéro euro dans un an. Une vente à Monaco est possible, à condition que l’ASM paie le prix fort. Cela ne devrait pas arriver, en dépit des nombreuses rumeurs, selon Mathieu Grégoire. Pour le journaliste de L’Equipe, il est possible que l’AS Monaco soit intéressée par Boubacar Kamara.

En revanche, jamais le club princier ne lâchera 30 ME pour un joueur en fin de contrat dans un an comme c’est le cas de Boubacar Kamara selon le spécialiste du mercato de l’OM, qui confirme par ailleurs l’intérêt du club phocéen pour Thiago Almada. « Monaco ne mettra jamais 30M€ sur un profil comme Kamara mais ça peut être une piste étudiée. A vérifier dans les prochains jours après recoupage…Almada c’est trop cher, malgré le fort intérêt de l’OM. Il faudra vendre des joueurs avant » a expliqué Mathieu Grégoire, pour qui la piste Thiago Almada pourrait se décanter à condition que l’OM parvienne à dégraisser. Une information qui colle avec les déclarations de Pablo Longoria en conférence de presse cette semaine. En marge de la présentation aux médias de Konrad de la Fuente et de Leonardo Balerdi, l’homme fort du mercato marseillais avait expliqué que Marseille était complet au milieu de terrain avec Boubacar Kamara, Pape Gueye, Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi et Gerson. Un potentiel départ de Kamara, à Monaco ou ailleurs, pourrait donc potentiellement débloquer le dossier Almada…