OM : Kamara tourne le dos à la France

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jamais sélectionné par Didier Deschamps en Equipe de France, le milieu de terrain de l’OM, Boubacar Kamara, a donné son accord au Sénégal.

Boubacar Kamara a de grandes chances de disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar. Mais selon les informations du journal L’Equipe, ce ne sera pas avec le maillot de l’Equipe de France sur le dos. Et pour cause, le quotidien national dévoile que Boubacar Kamara a donné son accord de principe au Sénégal afin de devenir un Lion de la Teranga, à l’instar de ses coéquipiers de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye et Bamba Dieng. Il y a quelques mois, Boubacar Kamara avait posté une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux sur laquelle on le voyait à son domicile, maillot du Sénégal sur le dos, exploser de joie lors du tir au but victorieux de Sadio Mané en finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre l’Egypte. Une vidéo qui n’a pas échappé au staff du Sénégal, dont le responsable Aliou Cissé a pris la décision de contacter directement Boubacar Kamara quelques jours seulement après le sacre du Sénégal à la CAN.

🗣 @Jonatan_M13 a un message pour Boubacar Kamara :



⚪🔵 "Bouba' écoute, de l'argent tu vas en avoir. Tu vas au stade depuis que tu étais petit, ton père t'emmenais. Tu es formé au club, tu es Marseillais. Permets à l'OM qui est ton club de gagner un petit billet." #RMClive pic.twitter.com/0Z4NgS4LA1 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 19, 2022

Kamara n'attend plus la France

Le sélectionneur du Sénégal a entamé une véritable opération séduction auprès de Boubacar Kamara, lequel a de son côté sondé Pape Gueye et Bamba Dieng sur la concurrence, l’ambiance au sein de l’équipe ou encore les infrastructures au Sénégal. Les deux joueurs de l’OM ont vanté la sélection des Lion de la Teranga auprès de Boubacar Kamara, qui a de son côté poursuivi cette discussion avec Aliou Cissé. Le sélectionneur sénégalais a confié au milieu défensif de l’OM qu’il ne serait pas un joueur lambda de son effectif malgré la forte concurrence qui existe à son poste (Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté). Convaincu par Aliou Cissé au cours des différentes conversations, Boubacar Kamara a donné son accord de principe et devrait ainsi disputer la Coupe du monde avec le Sénégal l’hiver prochain. Une décision qui laisse perplexe certains membres de son entourage, qui auraient préféré que Kamara prenne son mal en patience dans l’espoir de rejoindre l’Equipe de France. Mais le milieu défensif de l’OM, qui a déjà 23 ans, ne souhaitait plus perdre de temps avec sa carrière internationale, qu’il devrait donc débuter dans les prochaines semaines, avec le Sénégal.