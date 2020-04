OM : Kamara suit le mouvement, il vote aussi Neymar

Dans : OM.

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1, Boubacar Kamara s’est imposé comme un taulier de l’OM à seulement 21 ans.

Aussi bien capable d’évoluer en défense centrale qu’au milieu de terrain, l’international espoir français a de sacrés modèles. Et pour cause, dans une interview accordée à la LFP, celui qui est surnommé « Bouba » par ses partenaires à Marseille a indiqué que Virgil Van Dijk et Kalidou Koulibaly étaient des exemples pour lui. « En ce moment, j’aime beaucoup Kalidou Koulibaly et Virgil van Dijk. Il s’agit des deux références à mon poste, des joueurs durs, difficiles à passer, avec un bon jeu long et du caractère. Mon geste préféré ? Une passe qui casse les lignes ». Par ailleurs, le prometteur défenseur de l’Olympique de Marseille a été invité à se prononcer sur le meilleur joueur qu’il a eu l’occasion de croiser en Ligue 1.

Neymar au top, Kamara valide le choix de Rongier

Et sans surprise, c’est le nom de Neymar qui a été sorti du chapeau par Boubacar Kamara. « Sur le terrain, c’est Neymar qui est le plus difficile à marquer. C’est un joueur de classe mondiale et imprévisible » a indiqué le défenseur de l’Olympique de Marseille, admiratif devant le talent de Neymar, souvent critiqué par les observateurs mais qui a impressionné plus d’un joueur en Ligue 1 et notamment à Marseille. Très récemment, c’est Valentin Rongier qui faisait part de son admiration pour l’ancien attaquant du FC Barcelone.

« Franchement, je pense qu’il n’y a pas trop de débat. Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que Neymar fait partie actuellement, peut-être, des trois meilleurs joueurs du monde. Tous les supporters marseillais vont dire "comment tu peux dire ça, c’est un Parisien". Il faut être lucide, il est très fort. Verratti dans son style, il est pas mal, Payet aussi c’est quelque chose » indiquait l’ancien capitaine du FC Nantes. On l’aura bien compris, Neymar a la cote auprès des joueurs de l’Olympique de Marseille. Pourtant, le Brésilien, régulièrement blessé pour les matchs entre le PSG et l’OM depuis son arrivée en France, n’a pas fait trop de dégâts dans la défense marseillaise. Cela n’empêche pas les hommes d’André Villas-Boas d’apprécier à sa juste valeur Neymar…