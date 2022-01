OM : Kamara prêt à quitter Marseille d'ici 15 jours !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, Boubacar Kamara maintient toujours le suspense au sujet de son avenir.

Il y a plusieurs semaines, le président marseillais Pablo Longoria a soumis à Boubacar Kamara une grosse offre de prolongation. En effet, l’Olympique de Marseille a proposé à son milieu de terrain de devenir le joueur le mieux payé de l’effectif devant des cadres tels que Milik, Payet, Gerson ou Mandanda. Malgré cette belle proposition, Boubacar Kamara refuse pour l’instant de prolonger à Marseille alors que les plus gros clubs européens le suivent et aimeraient le signer pour zéro euro. C’est notamment le cas de Barcelone, de Chelsea ou encore du Bayern Munich. Des marques d’intérêt qui font tourner la tête du minot, lequel semble même ouvert à un départ dès le mois de janvier.

Un départ en janvier ? « Tout est possible »

Après le match nul de l’OM sur la pelouse du Vélodrome contre Lille dimanche soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1, Boubacar Kamara n’a pas fermé la porte à un départ de Marseille dès le mercato hivernal. Tout en restant cependant bien mystérieux sur son avenir comme c’est le cas depuis le début de la saison. « Mon contrat se finit en juin et je ferais tout pour aider l’équipe à remplir son objectif, c’est-à-dire la Ligue des Champions. Si je reste sur ce mercato ? Tout est possible » a glissé Boubacar Kamara, un léger sourire en coin et sur qui il ne fallait pas compter pour en dire plus. Reste maintenant à voir quelle sera la décision de Boubacar Kamara alors que son club formateur de l’Olympique de Marseille pourrait bientôt être interdit de recrutement pendant deux fenêtres de mercato. Dans un tel contexte, il serait terrible pour Pablo Longoria de perdre un joueur de la trempe de Boubacar Kamara sans être en mesure de pouvoir le remplacer numériquement.