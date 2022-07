OM : Kamara pour remplacer Kamara, drôle d'idée !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après le départ libre de Boubacar Kamara vers Aston Villa, l'OM accuse un déficit au milieu de terrain. Heureusement, Pablo Longoria planche sur la question et il a peut-être trouvé son bonheur aux Glasgow Rangers avec Glen Kamara.

Un Kamara peut en cacher un autre. A l'OM, le dossier Boubacar Kamara laisse une profonde amertume à la direction marseillaise et à Pablo Longoria en particulier. Le jeune minot est parti fin juin au terme de son contrat, libre, pour rejoindre Aston Villa. Il a laissé un vide dans les caisses du club marseillais mais surtout une place vacante au cœur de l'entrejeu. Marseille doit s'activer pour trouver un parfait substitut à la récupération. C'est d'autant plus une priorité que l'OM doit jouer sur plusieurs tableaux et notamment la Ligue des champions où les Phocéens veulent enfin bien figurer.

Glen Kamara, le gros coup de Longoria ?

Pablo Longoria a peut-être trouvé son homme pour le poste du côté de l'Ecosse et des Glasgow Rangers. Comme les choses sont bien faites, c'est aussi un Kamara, Glen Kamara. L'international finlandais, formé à Arsenal, a passé un cap chez les Rangers depuis son arrivée en janvier 2019. Finaliste de la Ligue Europa en mai dernier, il a impressionné l'Europe par son abattage dans l'entrejeu et son rôle essentiel dans le collectif écossais.

🔴 l'OM ferait partie des nombreux courtisans pour Glen Kamara 🇫🇮 (26 ans)



Il est international finlandais, il évolue au poste de milieu de terrain au Glasgow Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



💶 Sa valeur est de 7.5 Millions €#TeamOM | #MercatOM 90 min pic.twitter.com/M1ivywNol9 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 29, 2022

De quoi viser plus haut que le modeste championnat écossais. L'OM a flairé le bon coup dans le dossier, le prix de Glen Kamara pouvant se négocier à un tarif très abordable. Toutefois, les Marseillais sont loin d'être les seuls intéressés par Kamara. En effet, le joueur aux 46 sélections avec la Finlande est aussi dans le viseur du RB Leipzig, de l'Eintracht Francfort, de Brighton ou encore de Galatasaray. L'OM va devoir se montrer plus persuasif et peut-être faire miroiter une participation en Ligue des champions avec une place de titulaire quasiment assurée au milieu pour Glen Kamara.