OM : Kamara, le coup de théâtre se précise !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout proche de quitter l’Olympique de Marseille au mercato, Boubacar Kamara a maintenant de grandes chances de prolonger son contrat.

Les supporters de l’OM passent par toutes les émotions en ce début de saison. En plus de vivre des matchs palpitants et parfois à rebondissement, ils ont vibré durant le mercato estival. Il faut dire que Pablo Longoria a recruté l’équivalent d’une équipe complète avec Pau Lopez, Saliba, Balerdi, Luan Peres, Guendouzi, Gerson, Ünder, Konrad, Lirola ou encore Harit pour ne citer qu’eux. Au milieu de toutes ces recrues, un homme reste indispensable au dispositif de Jorge Sampaoli, il s’agit de Boubacar Kamara. En fin de contrat en juin 2022, le minot formé à l’OM était néanmoins poussé vers Newcastle lors du dernier jour du mercato. Mais « Bouba » a refusé de quitter Marseille et il pourrait même prolonger son contrat en faveur de son club formateur.

Kamara plus que jamais parti pour prolonger

En effet, Le Phocéen confirme en ce milieu de semaine que les positions de l’entourage de Boubacar Kamara ainsi que des dirigeants de l’Olympique de Marseille se sont rapprochées au cours des derniers jours. Le milieu défensif olympien ne s’imagine pas partir pour zéro euro dans un an et souhaite faire cette fleur à son club formateur en prolongeant d’une saison son bail. Pour l’heure, on ne sait pas si cette probable prolongation aura simplement pour but de permettre à l’OM de toucher une grosse somme lors d’un transfert à venir, ou si Kamara et la direction olympienne ont l’intention de collaborer encore plusieurs saisons. Tous les scénarios sont possibles, d’autant plus quand on voit Boubacar Kamara avec le brassard de capitaine de l’Olympique de Marseille au coup d’envoi d’un match, comme cela était le cas à Monaco samedi après-midi. En l’absence de Steve Mandanda (remplaçant) et de Dimitri Payet (forfait), le minot a assumé ce statut de capitaine à la perfection. De quoi donner des idées à Pablo Longoria et à Jorge Sampaoli pour l’avenir.