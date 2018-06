OM : Jul rêve de faire hurler de plaisir le Vélodrome

Dans : OM.

Idole des jeunes, Jul est ouvertement supporter de l'Olympique de Marseille, et c'est normal puisqu'il est né et a toujours vécu dans la cité phocéenne. Alors, quand L'Equipe l'interroge sur son amour de l'OM, Jul rappelle qu'il vit de près sa passion marseillaise, ne masquant pas son désir de pouvoir un jour mettre le feu au Vélodrome. Un rêve que Julien Mari, son vrai nom, a l'intention de réaliser un jour et pourquoi pas après la sortie de son nouvel album dans quelques jours.

« Mon club de coeur ? Cela a toujours été l’OM. Quand j’ai joué en équipe jeunes du club, j’avais la carte d’abonnement. Nous étions placés en tribune Ganay, mais j'ai toujours assisté à des matches de l’OM, qu’ils soient importants ou pas (...) J’ai fait ramasseur de balles au Vélodrome, j’ai ouvert le bal d’un match OM-Lens, en portant le drapeau. Je me suis vu après sur OM TV car Habib Beye, après avoir marqué à la suite d'un corner, était venu dans notre coin pour célébrer et on lui avait sauté dessus. J’ai également fait la sécurité pour le club, je fouillais les gens à l’entrée du stade. Il fallait faire des sous. C’était l’époque de la galère, j’étais à peine majeur, je ne pensais pas que ça marcherait pour moi dans la musique, explique Jul, qui admet que faire un show au Vélodrome représente pour lui le fantasme ultime. C’est un de mes rêves de faire un concert au Vélodrome. Si je l’annonce un jour, c’est pour réaliser un show qui n’a jamais été réalisé. »